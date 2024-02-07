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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 07 февраля 2024, 20:48
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Сосед избил 54-летнюю актрису Елену Фомину до сотрясения мозга

Сосед по коммуналке избил 54-летнюю актрису Елену Фомину при выходе из ванной.
Сосед избил 54-летнюю актрису Елену Фомину до сотрясения мозга

© Freepik

Сосед по коммунальной квартире избил до сотрясения мозга 54-летнюю актрису Елену Фомину. Это случилось, когда артистка выходила из ванной.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Фомина проживает в одной из трех комнат в коммунальной квартире, расположенной в Филипповском переулке. 6 февраля мужчина нанес пять ударов по голове кулаком. Медики нашли у Фоминой сотрясение мозга и ушибы.

По факту случившегося полиция должна назначить проверку. Только по ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.

Известно, что за несколько дней до нападения Фомина опрокинула в ванной соседский горшок с цветком. На следующий день сосед уничтожил ее алоэ.

Ранее мужчина уже нападал на Фомину. В 2001 году он побил актрису, за что получил штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист избил дубинкой пассажира, который перепутал адрес.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
избиение
актриса
Сотрясение мозга