Сосед избил 54-летнюю актрису Елену Фомину до сотрясения мозга

Сосед по коммунальной квартире избил до сотрясения мозга 54-летнюю актрису Елену Фомину. Это случилось, когда артистка выходила из ванной.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Фомина проживает в одной из трех комнат в коммунальной квартире, расположенной в Филипповском переулке. 6 февраля мужчина нанес пять ударов по голове кулаком. Медики нашли у Фоминой сотрясение мозга и ушибы.

По факту случившегося полиция должна назначить проверку. Только по ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.

Известно, что за несколько дней до нападения Фомина опрокинула в ванной соседский горшок с цветком. На следующий день сосед уничтожил ее алоэ.

Ранее мужчина уже нападал на Фомину. В 2001 году он побил актрису, за что получил штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист избил дубинкой пассажира, который перепутал адрес.