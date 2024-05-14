Россиянину грозит смертная казнь в Индонезии за создание нарколаборатории

Россиянина и двух украинцев арестовали за создание нарколаборатории на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает портал Detik.

Отмечается, что в начале мая местная полиция нашла в подвале виллы лабораторию по производству наркотических средств. Правоохранители задержали четверых подозреваемых — гражданина Индонезии и троих иностранцев.

В ходе обысков силовики конфисковали не менее 10 килограммов марихуаны, 684 грамма мефедрона и 107 граммов кокаина. Вдобавок было изъято оборудование для печати таблеток экстази. Стоимость изъятых наркотических веществ оценивается в 11,5 млрд индонезийских рупий (более 62 млн рублей).

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, максимальное наказание за которые — смертная казнь и штраф в размере 10 млрд индонезийских рупий (около 56,8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что у арестованного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова нашли дом за 200 млн рублей.