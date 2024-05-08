В Москве годовалая девочка отравилась наркотиками мамы и оказалась в больнице

В Москве госпитализировали годовалую девочку с отравлением наркотиками. Запрещенные вещества принадлежали матери малышки. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, 26-летняя россиянка была зависима. Периодически она употребляла гашиш. В очередной раз наркотик она достала 6 мая, но забыла его убрать, оставив на подоконнике. Вещество случайно обнаружила годовалая дочь женщины. Она положила наркотик в рот и прожевала. Мать смогла забрать у нее остатки, но девочке все равно стало плохо.

Вечером 7 мая ребенка госпитализировали. У маленькой пациентки произошло отравление. Состояние малышки на данный момент не уточняется.

Когда о зависимости матери девочки стало известно, в квартире, в которой она проживала с дочерью, провели обыск. Однако запрещенные вещества обнаружить не удалось. Известно, что муж россиянки находится на СВО.

Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Ранее в Москве мужчина сломал лопату о голову сына, а также попытался убить жену. Нападение он совершил, так как ему запретили пить водку.