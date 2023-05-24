Недовольная переносом рейса женщина повредила руку сотруднице авиакомпании

Жительница города Шымкент в Казахстане напала на сотрудницу авиакомпании Air Astana, когда узнала о переносе рейса. Об этом сообщается на портале Otyrar.kz.

По данным источника, в полицию обратилась 22-летняя сотрудница, которая пострадала от рук женщины. Она рассказала, что на нее набросилась 42-летняя пассажирка, которая была недовольна переносом рейса в Алма-Ату. Она обругала ее матом, а потом избила. Со слов пострадавшей, женщина повредила ей руку.

Источник отмечает, что теперь нарушительнице грозит штраф или административный арест до 15 суток.

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