Скандал в Шереметьево: пассажир не сумел включить ноутбук, и его не пропустили в аэропорт
Пассажира не пустили в здание аэропорта из-за неумения пользоваться компьютером.
Весьма спорная ситуация возникла на линии первого досмотра вещей при входе в здание аэропорта Шереметьево.
Москвич перевозил ноутбук, который не сумел включить самостоятельно, как того требуют правила безопасности.
Охрана в свою очередь отказалась включать ноутбук. При этом сотрудники ссылались на приказ № 227 Министерства транспорта о порядке проведения первичного досмотра.
По сведениям, полученным Telegram-каналом BAZA, в ходе конфликта, мужчина обнаружил предусмотренную приказом возможность оставить гаджет на хранение в аэропорту.
Однако и тут представители «Шереметьева» не пошли навстречу путешественнику. Молодой человек вызвал полицию – и вновь спор уперлись в тупик.
Сообщается, что спасительный выход нашелся в тот момент, когда пассажир догадался отнести компьютер в припаркованный возле аэропорта автомобиль.