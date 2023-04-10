Скандал в Шереметьево: пассажир не сумел включить ноутбук, и его не пропустили в аэропорт

Весьма спорная ситуация возникла на линии первого досмотра вещей при входе в здание аэропорта Шереметьево.

Москвич перевозил ноутбук, который не сумел включить самостоятельно, как того требуют правила безопасности.

Охрана в свою очередь отказалась включать ноутбук. При этом сотрудники ссылались на приказ № 227 Министерства транспорта о порядке проведения первичного досмотра.

По сведениям, полученным Telegram-каналом BAZA, в ходе конфликта, мужчина обнаружил предусмотренную приказом возможность оставить гаджет на хранение в аэропорту.

Однако и тут представители «Шереметьева» не пошли навстречу путешественнику. Молодой человек вызвал полицию – и вновь спор уперлись в тупик.

Сообщается, что спасительный выход нашелся в тот момент, когда пассажир догадался отнести компьютер в припаркованный возле аэропорта автомобиль.