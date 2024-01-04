Лежала в сугробе четыре дня: в Екатеринбурге пьяный отец выбросил из окна годовалую дочь

Пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже в Екатеринбурге. Малышка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, все случилось 30 декабря, когда 30-летний мужчина сильно поругался со своей супругой. В порыве ярости он выбросил годовалую девочку в окно. Затем родители забыли про малышку, и она пролежала в сугробе на морозе возле дома на улице Посадской. Тело ребенка нашли 3 января около подъезда многоэтажки.

После этого полицейские задержали отца. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за грабёж, кражи и мошенничество. На данный момент в отношении него завели уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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