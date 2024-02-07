Привиделся пожар: отец выбросил с пятого этажа двухлетнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте, который едва не привел к гибели двухгодовалой девочки в Татарстане. Ребенка выбросил с пятого этажа отец. Малышке повезло, так как после падения она выжила. Глава семейства, по словам очевидцев, вел себя так, будто у него началась белая горячка, передает Telegram-канал Mash Iptash.

Странным образом повел себя житель поселка Юдино. Он по какой-то причине сбросил с пятого этажа свою двухгодовалую дочь. Спасло девочку лишь то, что она упала в сугроб. После этого ребенка подобрали очевидцы и унесли в магазин.

По словам людей, мужчина вел себя так, будто у него случился приступ белой горячки. Также известно, что главе семейства мог привидеться в таком состоянии пожар.

Каково состояние малышки, выброшенной из окна, пока не сообщается. Ситуация находится на контроле у стражей порядка.

Ранее в Екатеринбурге произошел похожий случай. Там из окна выбросили малыша, которому было всего лишь 2,5 месяца.