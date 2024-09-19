Восьмилетняя девочка угнала автомобиль матери и уехала в супермаркет в соседний город

В штате Огайо, США, восьмилетняя девочка угнала автомобиль матери ради поездки в магазин в соседний город. ОБ этом пишет NBC.

В полицию штата обратились родители восьмилетней девочки, семья заметила, что ребенок пропал из дома, из гаража также исчез внедорожник. Сотрудники полиции начали розыск авто, просмотрев записи камер уличного наблюдения, они выяснили, что девочка сама взяла ключи от машины, села за руль и уехала в неизвестном направлении.

Автомобиль обнаружили на парковке рядом с магазином в соседнем городе, выяснилось, что школьница решила не ждать родителей и самостоятельно съездить за покупками в супермаркет в 20 километрах от дома. Юная американка призналась, что в пути создала аварийную ситуацию лишь один раз, когда врезалась в почтовый ящик.

Несовершеннолетнюю передали родителям, никому в связи с этим инцидентом обвинений не предъявили.

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