Неадекватная женщина порезала ножницами девочку-подростка в российском городе

В Санкт-Петербурге женщина в автобусе напала с ножницами на девочку-подростка. Она нанесла ребенку резаные раны на кисть руки.

Женщина разозлилась на юную пассажирку из-за случайного толчка в автобусе — ей показалось, что школьная принадлежность задела ее дочь. В итоге разъяренная петербурженка порезала ребенку пальцы и кисти рук, пишет 78.ru.

Подростка доставили в клинику Педиатрического университета. Специалисты отделения микрохирургии оказали помощь ребенку — им удалось спасти кисть девочку.

Ранее россиянин забежал в квартиру и порезал двух мужчин перед убийством третьего. Инцидент произошел в Москве. После совершения преступления нападавший скрылся.

До этого мы писали, что в Санкт-Петербурге в парадной изрезали ножом 15-летнего подростка и его мать. Подробнее читайте в этой статье.