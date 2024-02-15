В Петербурге в парадной ножом порезали подростка и ранили его мать

Подростку и его матери потребовалась госпитализация после того, как на них напали в парадной дома в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в парадной дома по улице Димитрова. Гражданка Узбекистана с 15-летним сыном приехала туда за своим братом, который употреблял спиртное в компании товарищей. Начался скандал, в ходе которого несовершеннолетнего и его мать изрезали ножом. В настоящий момент неизвестно, кто именно напал на школьника и женщину.

Полицию вызвала соседка, которая обратила внимание на шум в доме. Она обнаружила юного иностранца в крови. Молодого человека и его мать доставили в больницу, у парня диагностировали множественные ножевые раны груди и живота, повреждения внутренних органов, а у матери – резаную рану в нижней трети правого бедра и повреждение сухожилия.

Брата женщины доставили для разбирательства в отдел полиции, где в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Принимаются меры для установления и розыска злоумышленника. СК организовал проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве четверо человек в масках избили мужчину и угрожали отрезать ему ухо из-за неуместного поведения с чужой женой.