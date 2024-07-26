Россиянка обнаружила труп в багажнике своего автомобиля

В Санкт-Петербурге местная жительница нашла труп в багажнике своей машины. Об этом сообщает информационный департамент «Оперативное прикрытие».

Уточняется, что накануне вечером в полицию позвонила петербурженка. Она сообщила правоохранителям, что в багажнике своего автомобиля обнаружила тело супруга.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на Белоостровскую улицу, стали осматривать иномарку Hyundai Elantra. В багажнике они нашли труп мужчины со ссадинами и гематомами.

Правоохранители изъяли следы рук, обуви, пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью внутри и стеклянную трубку со следами нагара. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Известно, что у погибшего есть несколько судимостей: за кражу, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, хранение запрещенных веществ, разбой, угон, оскорбление представителя власти. Вдобавок в ноябре минувшего года мужчина был задержан на проспекте Культуры за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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