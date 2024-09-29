Не захотел расставаться: мужчина взорвал возлюбленную гранатой в российском городе

В Краснодарском крае мужчина решил подорвать гранатой машину, в которой находилась его возлюбленная. Причиной стало желание женщины расстаться с ним.

Инцидент произошел в Кропоткине в ночь с 27 на 28 сентября. Пара находилась в автомобиле «Нива». Женщина сообщила возлюбленному, что хочет с ним расстаться. Из-за этого между ними возникла ссора. В итоге мужчина решил подорвать гранату, пишет 93.ru.

Из-за взрыва мужчина и женщина получили травмы, не совместимые с жизнью. По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело.

Выясняется, откуда мужчина взял гранату. Оказывается, он был ранее судим за разбои, грабежи, убийство и провел в колонии более 20 лет. Выясняется, откуда у него оказалась граната.

Ход расследования контролирует прокуратура Кавказского района.

До этого при взрыве на заправке в Дагестане умер ребенок, который возвращался домой из школы.

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