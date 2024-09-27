При взрыве на заправке в Дагестане умер ребенок, который возвращался домой из школы

После взрыва на заправке в Дагестане погиб ребенок, который шел домой из школы. Он возвращался с дополнительных занятий.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на АЗС вблизи поселка Новый Хушет произошло два взрыва. Предварительно, они случились из-за газового баллона в кафе, расположенного на территории заправки. О том, что взорвалось именно там, сообщили очевидцы.

На момент написания новости известно о пяти погибших. Среди них – школьник, возвращавшийся с учебы. По последним данным, пострадали 9 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что взрыв произошел на автозаправке на федеральной трассе. Он подтвердил, что есть погибшие и пострадавшие. Меликов выехал на место трагедии.

Ранее сообщалось, что российский школьник умер на тренировке по карате.