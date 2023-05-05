СЛУЧИЛОСЬ
20:00, 05 мая 2023
1 мин.

Удаляли маслом: двухлетний малыш в Подмосковье позавтракал губкой от обуви

Двухлетний ребенок в Подмосковье съел поролоновую губку от обуви и сутки жил с ней.

Удаляли маслом: двухлетний малыш в Подмосковье позавтракал губкой от обуви

Фото: Freepik

В Красногорске двухлетний малыш нашел дома старую поролоновую губку от обуви и съел ее на завтрак. С инородным телом малыш прожил целые сутки.

Инцидент произошел вечером 3 мая. Пока родители не видели, кроха залезла в ящик для обуви и нашла губку.

Родственники рассказали, что мальчик в последнее время тянет в рот пластилин, обои, поролон. Ему хочется все вещи попробовать на вкус.

Как пишет сайт mk.ru, ребенка доставили в больницу, где его осмотрел хирург. Малышу сделали рентген – обследование показало фрагмент губки в организме ребенка.

Врач назначил простое средство для избавления от нее. Благодаря вазелиновому маслу, инородное тело через сутки вышло из организма.

Ранее девятилетний мальчик выпил сок в московском кафе и получил ожог. Напиток был в стеклянной бутылке, но внутри оказалась другая жидкость.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Теги:
дети
происшествие
обувь
Новости партнеров
О чем говорят