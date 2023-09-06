Не пустили на уроки: школьнице отказывают в обучении из-за цвета волос

В Севастополе школьницу отказываются пускать на уроки из-за цвета волос, об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

15-летняя девочка во время каникул перекрасила волосы хной в рыжий цвет. Однако когда она пришла в свою 57-ю школу на занятия, директриса заведения не пустила ее в класс. Свой поступок она мотивировала тем, что есть определенные требования к внешнему виду школьников, которым все должны соответствовать.

С родителями девочки директор общаться отказалась. 15-летней школьнице все же удалось попасть на занятия. Ей помогла классная руководительница и родители, которые пригрозили вызвать полицию. Впрочем, даже это не напугало руководство школы. Девочке поставили ультиматум - либо она до понедельника возвращает свой цвет волос, либо ей запрещается посещать школу.

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