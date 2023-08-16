«Не останется ни одного ребенка»: бывший заключенный удерживал 9-летнюю девочку в своей квартире

Житель Свердловской области насильно удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку. Это была дочь его соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, все произошло в Каменске-Уральском. Мужчина только недавно освободился из мест лишения свободы. Он силой заставил ребенка зайти к нему в квартиру и не выпускал его из жилища.

Местные жители говорят, что родители были в курсе случившегося, но в полицию обращаться не стали. Объясняется это тем, что они находились на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Сообщается, что очевидцы помогли вызволить ребенка из плена. Пока одни отвлекали хозяина квартиры, другие смогли вытащить девочку через окно. Все это время злоумышленник угрожал соседям и кричал, что «скоро во дворе не останется ни одного ребенка».

О состоянии школьницы информации нет, но мужчину уже задержали полицейские. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, как во Франции 55-летний мужчина похитил жену и 12 лет удерживал в пыточной камере, никуда не выпуская. Злоумышленника арестовали, когда жертве удалось добраться до мобильного телефона и вызвать полицию.

Еще одна история произошла в Челябинской области. Там мужчина на протяжении 14 лет держал в плену молодую девушку. Она смогла сбежать от похитителя лишь в июне текущего года. Сосед маньяка рассказал журналистам, что тот жил вместе с матерью, нигде не работал и уже был судим.