Сделал пыточную камеру: мужчина 12 лет держал жену в плену

Во Франции 55-летний мужчина похитил жену и 12 лет удерживал в пыточной камере, никуда не выпуская. Злоумышленника арестовали, когда жертве удалось добраться до мобильного телефона и вызвать полицию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал BFMTV.

По данным источника, все произошло в 2011 году. Житель запер свою супругу в комнате, которую огородил металлической проволокой, а окна закрыл металлическими решетками. Там была скамья, на которой он пытал жертву и блокнот, в котором записывал время приема пищи. Когда полицейские нашли пленницу, то она была истощена. Видимо, мужчина редко ее кормил.

Через 12 лет плена женщине чудом удалось украсть мобильный телефон у супруга и позвонить полицейским. Когда она прибыли по указанному адресу, то мужчина отказался пускать их. Правоохранителям удалось попасть внутрь, где они нашли запертую в комнате женщину.

Отмечается, что жертва была без волос на голове, а на ее ногах и пальцах были следы переломов. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, десятков эпизодов изнасилования с отягчающими обстоятельствами и пыток.

Ранее мы писали о том, что Челябинский маньяк Владимир Ческидов слышал и видел умерших родственников в день, когда его пленнице удалось сбежать после 14 лет заточения. Подобные видения могли преследовать мужчину на фоне сильного пьянства.