В Москве закрыли стриптиз-клуб после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой

В Москве неожиданно прекратил свою работу популярный ночной клуб со стриптизом «Секрет». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, заведение, которое предлагало гостям выступления Ольги Бузовой, Анны Седоковой, Ирины Дубцовой, Клавы Коки, а также гоу-гоу танцы и мужской стриптиз закрылось «на фоне скандала вокруг вечеринки Ивлеевой». Уточняется, что к закрытию клуба не было никаких предпосылок, поскольку еще недавно в соцсетях «Секрета» публиковались анонсы грядущих мероприятий.

В сообщении Mash сказано, что причиной закрытия заведения стал «отказ от продления договора аренды», Источник отметил, что подобное решение также могло стать «перестраховкой на случай возможных неудобных ситуаций».

Напомним, в конце декабря блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» вечеринку. Среди гостей мероприятия с дресс-кодом almost naked оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Ксения Собчак, Анна Asti и другие звезды, явившиеся на вечеринку в полуголом виде. На следующий день после мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Также сообщалось, что Ивлеева уедет из России на фоне скандала с «голой» вечеринкой.