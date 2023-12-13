В Челябинской области ВИЧ-инфицированный укусил полицейского при задержании

В Челябинской области ВИЧ-инфицированный мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, сильно укусил полицейского при задержании. У оперативника осталась глубокая царапина на руке. Теперь ему предстоит сдать анализы, чтобы выявить, заразился он или нет. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника, 9 декабря на улицу Шишкина в городе Миассе выехал наряд полиции. Местные жители жаловались на разбушевавшегося соседа. Оказалось, что россиянин был не в себе из-за принятых запрещенных препаратов. Во время задержания он оказал сопротивление и укусил одного из правоохранителей до крови. Позже выяснилось, что он ВИЧ-инфицированный.

После этого сотрудник полиции обратился в Областной центр по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями. Сейчас за его здоровьем следят врачи. По факту нападения проводится проверка.

Отметим, что укусивший полицейского находился под административным надзором и имел судимости за кражу, угон автомобиля и незаконный оборот наркотиков.

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