Не ели 12 дней: искусавших мальчика в Сочи хаски усыпили и вскроют

Двух хаски, которые разорвали лицо 9-летнему мальчику в Сочи, усыпили. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Напомним — инцидент произошел 26 февраля неподалеку от Красной Поляны. Собаки набросились на ребенка, который возвращался из школы, и жестоко искусали его голову. Пострадавший был госпитализирован и подключен к ИВЛ.

При этом ранее животные, как утверждает их хозяин, не убегали. Он, по его собственным словам, приезжал на участок, где и жили хаски, раз в два дня, чтобы оставить корм.

Однако последние 12 дней он не мог этого сделать из-за плохой погоды и снегопадов. «Оголодавшие лайки сорвались с веревок, прокопали лаз под забором и рванули на поиски пищи. На глаза озверевшим псам попался маленький Валя», — сказано в материале «112».

Как отмечает канал, после усыпления собакам проведут вскрытие.

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