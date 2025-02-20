Актриса Анастасия Макеева назвала собак проститутками на встрече с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь!».

Актриса Анастасия Макеева посетила «Ямальские встречи» — формат подразумевает общение знаменитостей с детьми и ответы на их вопросы. На один из вопросов детей о том, кто ей больше нравится, коты или собаки, Макеева дала понять, что ее душа больше лежит к котам.

«Не могу разделить, это абсолютно разные энергии. Собаки — более преданные, но и, честно говоря, немого проститутки. Кто пришел, колбаску дал — тому и хвостиком виляют», — заявила она.

При этом, когда Макеева решила уточнить, какой вопрос детям больше всего понравился, они ответили, что тот самый про домашних питомцев.

Ранее мы писали о том, что муж Анастасии Макеевой Мальков задолжал судебным приставам почти 400 тыс. рублей.