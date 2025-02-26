Остался только лоб: хаски съели лицо восьмилетнего ребенка в российском городе

Две собаки породы хаски напали на восьмилетнего мальчика в Сочи и нанесли ему серьезные увечья. Инцидент произошел утром 26 февраля в селе Галицино, неподалеку от курорта Красная Поляна.

Собаки атаковали мальчика, когда он возвращался из школы. По предварительным данным, хаски принадлежали соседям пострадавшего, сообщает Telegram-канал Baza.

В результате нападения ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Мальчика подключили к ИВЛ. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщает aif.ru, собака буквально съела лицо мальчика. Целым у него остался только лоб. В дальнейшем пострадавшего перенаправят в Краснодар.

До этого в Хабаровском крае стая бездомных собак напала на десятилетнюю школьницу. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.