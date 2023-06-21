В Ленобласти задержали 40-летнего подозреваемого в изнасиловании 14-летней дочери друга

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки. О преступлении сообщил отец пострадавшей, который является также и другом предполагаемого педофила. Подробности узнало РЕН ТВ.

По информации источника, 3 июня приятели отдыхали на озере «Бурное» рядом с деревней Зайцево. Вместе с ними также была дочь-подросток одного из них. В какой-то момент времяпрепровождение компании вышло из-под контроля, и россиянин стал приставать к школьнице, после чего и надругался над ней.

После произошедшего в полицию обратился папа несовершеннолетней, и началось расследование. Вечером 20 июня подозреваемого удалось задержать. По факту изнасилования подростка возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве 50-летний мужчина, имеющий шесть судимостей, изнасиловал ребенка в парке. О совершенном преступлении стало известно после того, как девочка попала в больницу, почувствовав недомогание после насильственного полового акта. Самому россиянину удалось скрыться.