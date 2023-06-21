В Ленобласти 14-летняя школьница переспала с двумя взрослыми братьями и сдала их полиции. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, сперва девочка вступила в половую связь с 24-летним местным жителем , а затем, через 6 месяцев, у школьницы произошел интим с его старшим братом. О произошедшем она рассказала полицейским 20 июня. При этом несовершеннолетняя отметила: сексуальная связь с мужчинами была по обоюдному согласию.

Узнав о произошедшем, сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело. Мужчины находятся под подпиской о невыезде. По информации источника, 24-летний местный житель ранее проходил по двум уголовным делам, связанным с кражей и нарушением ПДД.

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