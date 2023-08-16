Нашел дворник в пакете: в Ленобласти выкинули на улицу младенца сразу после его рождения

В Ленобласти, недалеко от города Пикалево, был найден новорожденный в мусорном пакете. Младенца обнаружил дворник, который не смог пройти мимо детского плача. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ребенок только-только появился на свет, но по какой-то причине оказался на улице. Он лежал завернутый в полиэтилен на территории садового товарищества «Металлург».

Малыша после обнаружения в срочном порядке доставили в больницу. Сейчас он продолжает находиться в медицинском учреждении, а сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности его родителей.

Ранее в Новокузнецке ребенок умер в родительской спальне. В комнате мальчик увидел провод от зарядки телефона и решил попробовать его на вкус, это и стоило ему жизни. Малыша ударило током, и врачам уже не удалось его реанимировать.

Также недавно стало известно о госпитализации двухлетней девочки из Ленобласти. Она съела на даче неизвестный гриб, после чего ей стало резко плохо, и ей потребовалась помощь медиков. В больнице ребенка сразу же поместили в реанимацию.