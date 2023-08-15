Полуторагодовалый малыш умер в спальне родителей: ребенка убило током

В Новокузнецке полуторагодовалый мальчик умер от удара током, после того как лизнул провод зарядки от телефона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагический случай произошел 13 августа. Малыш находился в спальне родителей, где увидел подключенную в розетку зарядку от телефона Xiaomi ROCO X3. Он захотел поиграть с проводом и взял его в рот.

Врачи не смогли реанимировать ребенка. Стало известно, что погибший мальчик родился в благополучной семье. Мать малыша сидела с ним в декрете, но в один момент отвлеклась и не отследила, чем занимается ее сын. Тогда-то он и обнаружил зарядку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее мы писали, что в США 13-летняя девочка родила ребенка от насильника. Сначала она не хотела оставлять малыша, но в ее родном регионе аборты запрещены, а в другом месте процедура стоила слишком дорого.