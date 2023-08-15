Напал со спины: мужчину жестоко избили и переехали машиной из-за ревности

Челябинец переехал автомобилем другого мужчину из-за ревности. Об этом сообщается на сайте Ura.ru со ссылкой на УМВД по городу.

Все произошло на улице Монакова, 6а.

Издание «74.ру» отмечает, что преступник выманил жертву из дома, позвонив ему по домофону в квартиру. Злоумышленник спрятался в кустах и стал поджидать, пока тот выйдет из подъезда. Далее нападавший ударил свою цель сзади, а после сел в автомобиль и переехал лежащего мужчину.

По словам отца пострадавшего, причиной такого поступка стала ревность. Врачи зафиксировали у мужчины сотрясение мозга, перелом челюсти и бедра.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас разыскивают нападавшего.

Ранее мы писали о том, что на Кубани женщина узнала об измене мужа и заказала убийство его любовницы. 57-летняя жительница поселка Черноморский лично расправляться с новой возлюбленной сожителя не пожелала, поэтому стала искать киллера. Ему она сообщила, что нужно убить любовницу и ее мужа, а изменщика трогать не нужно. Вот только заказ так и не был исполнен.

Еще один случай произошел в Екатеринбурге. Там подросток зарезал 17-летнюю подругу в порыве ревности. Сообщение о совершенном преступлении поступило из многоквартирного дома на улице Надеждинской. Во время выяснения отношений 15-летний житель Екатеринбурга напал с ножом на свою несовершеннолетнюю девушку. От полученных ранений пострадавшая скончалась.