Уральский подросток приревновал и зарезал 17-летнюю возлюбленную

Убийство на почве ревности произошло в Екатеринбурге — несовершеннолетний житель города зарезал свою 17-летнюю возлюбленную. Другие детали и обстоятельства трагедии пока неизвестны. Правоохранители еще никак не прокомментировали случившееся, пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Сообщение о совершенном преступлении поступило из многоквартирного дома на улице Надеждинской. Во время выяснения отношений 15-летний житель Екатеринбурга напал с ножом на свою несовершеннолетнюю девушку. От полученных ранений пострадавшая скончалась. Известно, что подросток действовал из побуждений ревности. По предварительным данным, убийство произошло ночью.

Журналисты обратились в Следственный комитет с просьбой прокомментировать появившуюся информацию. Однако правоохранители пока не предоставили им официальный ответ.

Ранее в Подмосковье ревность привела к поножовщине в одном из частных домов Дмитрова. Глава семейства убил жену на глазах у несовершеннолетней дочери. Мужчина нанес супруге два ножевых ранения. Пострадавшая женщина скончалась на месте. Ее мужа задержали правоохранители, которых вызвала свидетельница убийства — дочь семейной пары.