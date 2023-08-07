На Кубани женщина узнала об измене мужа и заказала убийство его любовницы

В Краснодарском крае жена узнала об измене мужа и решила расправиться с соперницей. Она заказала убийство любовницы и ее супруга. При этом своего избранника она хоронить не захотела. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По информации источника, 57-летняя жительница поселка Черноморский лично расправляться с новой возлюбленной сожителя не пожелала, поэтому стала искать киллера. Ему она сообщила, что нужно убить любовницу и ее мужа, а изменщика трогать не нужно. Вот только заказ так и не был исполнен.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о планах мстительной россиянки до того, как было совершено преступление. В ходе оперативного эксперимента она была задержана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Приготовлении к убийству двух и более человек».

Ранее в Екатеринбурге подросток зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности. Известно, что 15-детний юноша расправился с возлюбленной ночью, но другие детали пока не раскрываются.