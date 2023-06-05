Найденная в ящике петарда чуть не лишила руки строителя из Подмосковья

В Подмосковье 42-летний строитель решил отметить окончание работ и взорвать найденную в столе петарду, но устройство сдетанировало у мужчины прямо в руке. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Источник утверждает, что инцидент произошел в воскресенье днем. Двое рабочих завершили ремонтные работы и в последний день захотели отметить событие, взорвав найденную в столе петарду. Коллеги вышли с ней в огород, но когда один из строителей ее поджег, то она сдетонировала у него прямо в руке. Мужчина даже не успел ее откинуть.

Пострадавший сразу же обратился в травмпункт, где ему наложили несколько швов. Рентген показал, что кости остались целы. Но мужчине нужно будет взять себе незапланированный отпуск как минимум на месяц, так как правая рука у него пока нерабочая.

Ранее сообщалось, что подростки «поздравили» именинника петардой в лицо в Петербурге. Инцидент произошел 15 мая в Невском районе, на Запорожской улице. Неизвестные бросили в лицо молодому жителю петарду, после чего он срочно обратился в больницу. Врачи осмотрели мужчину и диагностировали у него рваную ушибленную рану кисти.

Еще один случай произошел в Новокосине. Там вечеринка в честь дня рождения закончилось разорванным взрывпакетом. В планах было сначала пожарить шашлыки в лесополосе, затем, ближе к вечеру, перебраться в квартиру, чтобы продолжить праздник. Среди гостей оказался и 32-летний житель Москвы с весьма странной репутацией.