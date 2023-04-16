Вечеринка в честь дня рождения закончилось разорванным взрывпакетом

Несколько человек в подмосковном Новокосино решили отметить день рождения общей подруги.

В планах было сначала пожарить шашлыки в лесополосе, затем, ближе к вечеру, перебраться в квартиру, чтобы продолжить праздник.

Среди гостей оказался и 32-летний житель Москвы с весьма странной репутацией. По опросам знакомых его характеризуют, как «странного» и «потерявшего интерес и цель в жизни» человека.

«Парень он, может, неплохой, конфликтов каких-то с ним не было, только что у него в голове никто не знает», – сообщил собеседник издания mk.ru.

И действительно, как оказалось впоследствии, никто не мог и предположить, что «в голове» у москвича была идея организовать оригинальный фейерверк с помощью взрывпакета.

Когда празднование перешло в квартиру, юноша покинул помещение, но позже вернулся с сигнальной «гранатой».

Поджечь петарду не получилось, и тогда парень принялся ковырять её ключом.

В следующее мгновение произошёл взрыв. Несчастному оторвало палец на одной руке, а на другой практически до кости разорвало кисть.