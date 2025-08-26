Наталья Наговицина находится у камня, где лежит тело погибшего 10 лет назад альпиниста. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, сломавшая ногу Наталья находится на пике Победы у камня, с другой стороны которого лежит тело погибшего Михаила Ишутина. Умерший покорил пик три раза, но скончался на обратном пути.

«Это не первый раз, когда с пика Победы предпринимаются попытки спустить тела, но пока не получается. Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина из Архангельска. Кстати, альпинист с большим опытом. Он в этом же месте погиб, его тело лежит там», — сообщил собеседник ТАСС.

На данный момент операция по поиску и помощи россиянки остановлена из-за погодных условий.

Ранее сын пропавшей на Победы Натальи Наговициной попросил главу СК помочь ее спасти. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что спасатели не могут подтвердить гибель Натальи Наговициной в горах Киргизии.