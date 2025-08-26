Сын пропавшей на пике Победы Наговициной попросил главу СК помочь ее спасти

Сын пропавшей на пике Победы Натальи Наговициной попросил главу СК помочь ее спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В распоряжение источника попало обращение сына альпинистки к Генпрокурору РФ, главе МИД России и российскому послу в Республике Кыргызстан. Он убежден, что мать, сломавшая ногу, все еще жива, и просит оказать содействие в организации аэровидеосъемки для подтверждения этого. Также россиянин попросил организовать спасательную операцию, если Наталья действительно будет жива.

«Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — высказался он.

Россиянин отметил, что благоприятная погода сохранится на пике в течение двух суток. После этого проведение спасательной операции будет невозможно.

