Находится на высоте около 7200 метров: спасатели не могут подтвердить гибель Натальи Наговициной в горах Киргизии

Спасатели до сих пор не могут установить — жива или мертва Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы. Они не смогли в очередной раз добраться до альпинистки, передает ТАСС.

Журналисты связались с начальником базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрием Грековым. Он рассказал, что работы по спасению альпинистки с высоты 7200 метров прекращены.

«Мы закрыли работы сегодня. Мы хотели долететь туда на еврокоптере, но (подходящей — Прим. Ред.) погоды нет», — заявил Греков.

Специалисты знают, где находится Наговицина, однако этого не достаточно для продолжения работ. Пока что они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть гибель женщины.

Ранее сообщалось, что итальянские пилоты, которые должны были лететь за Натальей, отправились домой. Они даже не забрали своего погибшего соотечественника, который пытался дойти до альпинистки.