Надежды на спасение почти нет: во взорвавшемся доме заблокированы мама с ребенком

Недавно стало известно, что пожар в девятиэтажке в Балашихе начался в том же подъезде, где ранее произошел взрыв газа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пламя захватило четвертый этаж, а на третьем сейчас находятся женщина с пятилетней дочерью, которые перестали подавать признаки жизни. При этом до повторного обрушения стены на спасателей мать кричала и звала на помощь, а ребенок плакал.

Операцию по спасению жильцов многоэтажного дома приостановили из-за угрозы очередного обрушения стены. При этом, по сообщению от МЧС России, пожар на лестничной клетке полностью потушен.

Как оказалось, накануне вечером люди почувствовали запах газа и обратились за помощью в специальные службы. Однако к жильцам так никто и не приехал. После выяснилось, что за два дня до трагедии газовщики проводили в доме какие-то работы.

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