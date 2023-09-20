Хотела «заснуть и не проснуться»: девятиклассница пыталась покончить с собой из-за насмешек в школе
В Петербурге девочка попыталась совершить суицид из-за буллинга в школе.
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В Северной столице ученица 9 класса хотела покончить с собой из-за издевательств в школе. Ребята смеялись над девочкой из-за того, что ее оставили на второй год. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
16-летняя школьница пришла домой после уроков и призналась матери, что стала жертвой буллинга. Однако разговор по душам не помог, и наутро она заявила родительнице, что хотела «заснуть и не проснуться». Мать девочки испугалась и сразу вызвала бригаду скорой помощи. После попытки суицида подростка экстренно госпитализировали. Врачи смогли спасти девочку.
При этом педагоги отмечают, что никаких проблем в школе у девятиклассницы не было. По их словам, она исправно ходила на уроки и не подвергалась насмешкам со стороны других учеников.
Ранее мы писали, что в Уфе 15-летний подросток покончил с собой из-за страха перед сдачей ОГЭ. В предсмертной записке он отметил, что не видит никакой уверенности в будущем.