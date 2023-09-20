Жаловались на запах газа: жильцы пострадавшего от взрыва дома рассказали о дне накануне

Стали известны подробности взрыва, который прогремел в одном из жилых домов в подмосковной Балашихе. Оказалось, что накануне вечером жильцы многоэтажки слышали запах газа, передает Life.ru.

Люди рассказали корреспондентам, что, почувствовав опасность, они обратились за помощью в специальные службы. Однако никакого ответного жеста не последовало. По словам жильцов, никто к ним не приезжал и ничего не проверял.

Однако за два дня до трагедии газовщики все же были в доме. Они проводили какие-то работы в подъезде 18 сентября.

Взрыв газа прогремел в подмосковной многоэтажке сегодня утром. В результате случившегося погибли три человека. Эту информацию подтвердили в МЧС. Также известно о гибели двух спасателей, которые доставали людей из-под завалов. В какой-то момент на них обрушилась бетонная плита. Количество пострадавших при взрыве увеличивается. На месте случившегося по-прежнему ведутся поисково-спасательные работы.