«Начинаем почти с нуля»: Юлия Паршута рассказала об ограблении квартиры

Певица Юлия Паршута, квартиру которой недавно ограбили, рассказала, как переживает произошедшее. По ее словам, эта ситуация смешала многие ее планы.

«Изменить планы, конечно, пришлось. Безусловно, я переживала, как переживал бы на моем месте любой. В конце концов удалось улететь к морю. Пришлось значительно сократить отдых, тем не менее я выдохнула, перенастроила себя», — поделилась она в беседе с Teleprogramma.org.

Одна из самых больших досад для певицы, по ее словам — это исчезновение фамильных драгоценностей, которые унесли воры.

«С этими украшениями связано большое количество воспоминаний, они были собраны в нашей семье за много-много лет и должны были в будущем перейти по наследству моим внучкам. Теперь начинаем почти с нуля», — посетовала Паршута.

При этом Юлия отметила, что не считает случившееся каким-то предзнаменованием, которое открывает полный негатива год — ведь, напоминает певица, по китайскому лунному календарю он начинается с 29 января, тогда как ее жилище было обнесено в начале месяца.

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