Воры вынесли из квартиры певицы Юлии Паршуты больше 3 млн рублей

Стал известен размер ущерба после визита воров в квартиру певицы Юлии Паршуты в Ружейном переулке. Как выяснилось, грабители вынесли наличными больше 3 млн рублей, а также трое часов и ювелирные украшения.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, неизвестные вскрыли сейф и забрали 10 тыс. долларов и около 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

На момент публикации злоумышленников не нашли. Известно также, что квартиру открыли ключом – замок не поврежден.

Сейчас проверяют всех, у кого был доступ к жилищу певицы. Под проверку попала в том числе домработница.

Ранее мать Паршуты прокомментировала ограбление дочери. Женщина заявила, что та стойко перенесла ситуацию. О размере ущерба родственнице не было известно.