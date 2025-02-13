Судимый 24 раза вор попался на очередной краже

В Ивановской области серийный вор был задержан из-за очередной кражи. Ранее его судили больше 20 раз.

Как сообщает Газета.Ru, житель Шуйского района несколько раз обнес один и тот же магазин — общая стоимость похищенной им бытовой техники составила более 70 тыс. рублей. Личность преступника удалось установить.

Ему было предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов краж. Как выяснилось, у мужчины уже есть 24 судимости. 23 из них — тоже за кражи, одна — за разбой.

Ранее мы писали о том, что на новогодних каникулах неизвестный ограбили дом певицы Юлии Паршуты в Москве. Они похитили из жилища деньги и ценные вещи, однако сама звезда не пострадала — после она вышла на связь и подтвердила, что находится в безопасности. Паршута обратилась к поклонникам и призвала их хранить свои накопления в сберегательной кассе.