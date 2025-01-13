На здоровье никогда не жаловался: 18-летний студент умер от неизвестной болезни

В Москве умер 18-летний студент от неизвестной болезни. Об этом сообщает mk.ru.

11 января уроженец Узбекистана почувствовал недомогание. Съев чебурек, он внезапно стал чесаться. Также умершего стошнило 5-6 раз. 40-летняя мать предложила вызвать скорую помощь, но юноша отказался, приняв таблетку от аллергии.

На следующее утро женщина обнаружила сына мертвым в кровати. Что стало причиной смерти — пока не уточняется. Известно, что юноша не жаловался на здоровье и не был аллергиком.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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