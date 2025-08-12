На юриста из коллегии Сергея Жорина Шуваеву напали в многоэтажном доме в Москве

На юриста из коллегии Сергея Жорина Юлию Шуваеву напали в многоэтажном доме в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Москве госпитализировали Юлию Шуваеву после нападения в районе проспекта Мира. Жорин уточнил, что покушение было совершено в многоквартирном доме. При этом, по словам Сергея, пока неизвестно, попало ли происшествие на записи камер видеонаблюдения.

В личном блоге Жорин писал, что личность нападавшего уже установлена.

В беседе с сайтом «Страсти» Сергей рассказал, что Юлия была специалистом по семейным делам. По словам адвоката, на данный момент состояние коллеги оценивается как стабильное, при этом врачи выявили у нее многочисленные травмы. Подробности читайте здесь.

