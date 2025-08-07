Ираклий Пирцхалава избил на футбольном фестивале Михаила Гребенщикова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Два бывших участника шоу «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава и Михаил Гребенщиков повздорили во время фестиваля «Арт-футбол», который проходил в июне 2025 года. В мероприятии участвовали 16 команд из разных стран, Пирцхалава представлял сборную Грузии.

Конфликт между знаменитостями произошел, когда Ираклий оскорблял организаторов фестиваля, проходя мимо отеля «Альфа», где в этот момент стоял Михаил Гребенщиков. Он услышал высказывания коллеги и попытался пошутить, но получил удар в голову.

После случившегося Гребенщиков обратился в полицию. Как итог — Пирцхалаву признали виновным в побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ) и назначили ему штраф в 15 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что экспертиза оценила травмы пострадавшего от Смолова бизнесмена как средней тяжести.