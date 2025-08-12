Сергей Жорин рассказал, что потерпевшая Юлия Шуваева занималась семейными делами

В Москве после избиения госпитализировали адвоката из коллегии Сергея Жорина. В беседе с сайтом «Страсти» Жорин отказался комментировать, были ли у Юлии Шуваевой конфликты на работе, но уточнил, что потерпевшая является профессионалом, занимающимся различными вопросами, в том числе и семейными делами.

«Юлия является адвокатом нашей коллегии, ее профессиональная компетенция охватывает широкий спектр вопросов, в том числе семейные дела», — рассказал Жорин.

По словам Сергея, на данный момент состояние потерпевшей оценивается как стабильное. В результате нападения Юлия получила множественные травмы головы, сотрясение мозга, гематомы лица и тела.

«В настоящее время ее состояние стабильное, она проходит лечение. Медицинскими документами зафиксированы множественные травмы головы, сотрясение мозга, гематомы лица и тела. Более подробную информацию мы сможем предоставить позже», — резюмировал Сергей.

В личном блоге Жорин писал, что личность нападавшего установлена.