На Урале женщина поседела после вызова мужа в военкомат

В Среднеуральске Свердловской области местная жительница частично поседела после вызова супруга в военный комиссариат. Об этом пишет «Екатеринбург Онлайн».

В июле жителям региона стали присылать повестки, в которых их просили прибыть в военкоматы для уточнения сведений. Одну из таких получил муж россиянки. Вернувшись домой, мужчина рассказал, что после проверки документов ему предложили подписать контракт с Минобороны России. При этом во время его пребывания в военном комиссариате туда постоянно приходили люди и уходили с повестками.

«Мужа отпустили домой, но у меня седой локон появился и глаз до сих пор дергается», — рассказала женщина.

В Центральном военном округе уточнили, что речь идет о стандартной процедуре сверки данных. Там подчеркнули, что эта работа не прекращалась и она ведется на постоянной основе.

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