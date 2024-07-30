Жительница Москвы купила на ярмарке фрукты с самкой черной вдовы и ее потомством. Об этом сообщает АГН «Москва».

Жительница хутора Брехово в Новомосковском округе Москвы накануне позвонила в экстренные службы, заявив, что в купленных ей фруктах на рынке оказалась самка опасного паука вида черная вдова.

«По словам женщины, самка паука попала домой из фруктов, купленных на ярмарке. Паучиху убрали в контейнер, где она отложила яйца и начали вылупляться паучата», — сообщил источник.

Когда на место происшествия уже собирались выезжать спасатели, женщина сообщила, что самостоятельно справилась с пауками. Она отдала выводок в зоомагазин.

Укусы черной вдовы опасны для человека — они вызывают болезненные судороги мышц живота. При своевременном обращении к медикам болезнь заканчивается полным выздоровлением.

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