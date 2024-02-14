На Урале учительница запустила в школьников тетрадью

В Екатеринбурге учительница английского языка отняла у ученика тетрадь и запустила ею в класс. Об этом пишет Ura.ru.

По словам матери одного из школьников, дети готовились к уроку, семиклассник сел не за свою парту и, вероятно, спровоцировал гнев у педагога. Она выхватила у ученика тетрадь и бросила ею в класс, в других обучающихся. Дети были шокированы произошедшим, вследствие чего поднялся шум. Уточняется, что учительница не в первый раз проявляет агрессию и выходит из себя, однако руководство учебного заведения игнорирует жалобы.

В то же время в пресс-службе городской администрации рассказали, что преподаватель, о которой идет речь, работает в школе на протяжении 14 лет. Обращений и жалоб за это время на нее от родителей не поступало.

В настоящий момент организована проверка.

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