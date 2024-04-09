Мошенники развели знаменитого советского мима на 168 тысяч рублей

Знаменитый советский мим и танцор Олег Кирюшкин пострадал от рук мошенников. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, 76-летний мим обнаружил предложение о заработке в интернете. Работа заключалась в бронировании отелей онлайн. Пенсионеру необходимо было переводить указанную сумму по номеру телефона, после чего получать обратно деньги с процентами. Кирюшкин проверил указанную схему и получил средства.

После этого, как пишет Baza, Кирюшкину поступило сразу несколько заказов, по которым он перевел 168 тысяч рублей, сумма последнего бронирования составила 220 тысяч рублей, но таких денег у артиста не оказалось. Бывший танцор сообщил «менеджеру», что не имеет таких средств, и тогда аферисты сообщили о провале задания и перестали выходить на связь.

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