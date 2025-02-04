На Урале школьник устроил поножовщину прямо в гимназии

В Екатеринбурге школьник ножом ударил одноклассника. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, ЧП произошло днем 4 февраля в одной из гимназий города. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщает 360.ru, причиной конфликта, переросшего в драку, стали оскорбительные слова одного из несовершеннолетних в адрес другого. Юный россиянин ударил одноклассника канцелярским ножом, который у него лежал в пенале.

Известно, что оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учетах в полиции не состояли. В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка.

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