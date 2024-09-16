Подросток пронес в школу молоток и напал на одноклассников: одна девочка в тяжелом состоянии

В Челябинске школьник напал на одноклассников. Он принес на уроки молоток и нож. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 13-летний подросток, обучающийся в коррекционной школе, утром 16 сентября пришел в учебное заведение и набросился на других учеников. Дома он взял молоток, а также нож. Ими он хаотично наносил удары по детям. Больше всего пострадала от действий мальчика одна из девочек. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Предварительно, всего ранены трое несовершеннолетних. Двоим из них оказывают помощь на месте.

Подростка, напавшего на одноклассников, задержали. Пока его мотивы неясны. В школе работают следователи. Другие подробности произошедшего выясняются.

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